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اعتقلت قوات الاحتلال إسرائيلية، الخميس، مديرة مدرسة فلسطينية خلال اقتحام المدرسة والمركز النسوي في مخيم شعفاط، شمالي القدس الشرقية المحتلة.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المركز النسوي ومدرسة المسيرة في المخيم، واعتقلت مديرة المدرسة سمر عدوين.

وأضافت أن القوات جابت أرجاء المدرسة والمركز النسوي، وسيطرت على غرفة الإدارة في المدرسة، وفتشت كتب الطلبة والمعلمين.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية استولت على أجهزة حاسوب وأجهزة تسجيل كاميرات المراقبة من المدرسة خلال الاقتحام.

وذكرت المحافظة أن مدرسة المسيرة تتبع لمديرية التربية والتعليم في القدس، التي تديرها الأوقاف الإسلامية في المدينة.

ويأتي الاقتحام في ظل ضغوط تواجه المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس، ولا سيما المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم الفلسطينية والأوقاف الإسلامية، وسط خلافات بشأن المناهج الدراسية ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي.

وتضم مدارس الأوقاف الإسلامية في القدس 52 مدرسة، وفق معطيات العام الدراسي 2025-2026، وتتبع لمديرية التربية والتعليم الفلسطينية وتلتزم بالمنهاج الفلسطيني.

وفي مايو 2025، أغلقت السلطات الإسرائيلية 6 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة، ما حرم نحو 800 طفل من التعليم.