طالب السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، بتقديم جميع أشكال الدعم والحماية للعاملين في الإعلام الفلسطيني.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، الذي يخلده المجتمع الدولي في 21 نوفمبر من كل عام، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1996، بالتزامن مع انعقاد أول منتدى عالمي عن التلفزيون ودوره في نشر ثقافة السلام وتعزيز التقارب بين شعوب العالم.

وأكد خطابي أن التلفزيون يظل، رغم التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، من الأدوات الأساسية للإخبار والتوعية والترفيه والتفاعل المباشر مع قضايا الشأن العام، وذلك عبر ملايين المشاهدين في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف خطابي أن قيمة التلفزيون لا تقاس فقط بقدرته على الوصول إلى الجمهور وما يقدمه من مضمون مرئي، وإنما أيضاً بدوره الفعال في الدفع بمسارات البناء الوطني والتنمية البشرية، مؤكداً أن طبيعة العلاقة مع التلفزيون شهدت تغيراً عميقاً، إذ لم يعد المشاهد متلقياً سلبياً لما تعرضه الشاشات من إنتاجات وأعمال وبرامج، بل أصبح شريكاً في تداول المحتوى والتفاعل معه وإعادة إنتاجه، في ظل التطور التكنولوجي والبث الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واعتبر رئيس قطاع الإعلام والاتصال أن التحدي الحقيقي أمام التلفزيون في المرحلة الراهنة لا يقتصر على الالتزام بمعايير الجودة والمنافسة مع المنصات الرقمية، وإنما يمتد إلى تبني استراتيجيات تواصلية قادرة على كسب ثقة الجمهور ومصداقيته لدى مختلف شرائحه، وخاصة فئة الشباب، في بيئة أصبحت فيها المعلومة والصورة حقاً للجميع داخل فضاء إعلامي مفتوح.

واستحضر خطابي، بهذه المناسبة، الأوضاع الاستثنائية المحفوفة بالمخاطر التي يواجهها العاملون في الإعلام الفلسطيني، ولا سيما العاملون في مجال التغطية التلفزيونية الميدانية، مشدداً على المسئولية الأخلاقية والحقوقية للجهات الدولية المعنية في تقديم جميع أشكال الدعم والحماية لهم، بما يمكنهم من أداء واجبهم المهني في ظروف آمنة ودون قيود.