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وقع انفجار مجهول السبب، الخميس، بخط غاز يمر من بلدة رويشد في محافظة دير الزور شرقي سوريا، فيما أغلقت الفرق المختصة صمامات الأمان لمنع تسرب المزيد من الغاز.

وقال مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور زياد العبود لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الانفجار وقع بالخط المار في البلدة الواقعة على طريق دير الزور–الحسكة، المعروف باسم "طريق الخرافي".

وأضاف أن فرق الطوارئ توجهت لتأمين الموقع، بينما عملت الفرق التابعة لوزارة الطاقة على إغلاق صمامات الأمان "منعًا لتسرب المزيد من الغاز".

ولم يتضمن التصريح معلومات عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار، كما لم يوضح مدى تأثير الانفجار على إمدادات الغاز.

وسبق أن أعلنت الشركة السورية للبترول، في 15 أكتوبر الماضي، تعرض خط تصدير غاز الجبسة لتفجير في منطقة العربيدي بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه.

وفي 28 سبتمبر الماضي، اندلع حريق بخط غاز بين الشولا ودير الزور إثر انفجار صمام مقطعي.

وعزا مسئول قطاع الغاز في الشركة هشام الصالح الحادث إلى "عمل تخريبي"، وقال إن الضخ من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد توقف على إثره.