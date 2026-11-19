أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية أن تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس يمثل تقديرا دوليا مستحقا لقائد استثنائي استطاع أن يترك بصمته في التاريخ السياسي والعسكري، وأن يغير مسار الصراع في الشرق الأوسط بقرارات امتلكت من الجرأة والرؤية ما جعل أثرها ممتدا حتى اليوم.

وقال فرحات، في بيان له اليوم، إن الرئيس السادات لم يكن مجرد رئيس قاد مصر في مرحلة تاريخية صعبة، بل كان صاحب رؤية استراتيجية أدركت أن استعادة الأرض تبدأ بامتلاك القوة، وأن الحفاظ على مكتسبات الانتصار يتطلب قدرة على اتخاذ قرارات سياسية بحجم التحديات وجسد انتصار أكتوبر 1973 قدرة الدولة المصرية على استعادة زمام المبادرة، ثم جاءت خطوات السلام لتؤكد أن الهدف النهائي كان استرداد الأرض وترسيخ السيادة الوطنية.

وأضاف أن تكريم الكونجرس للسادات يحمل اعترافا بقيمة الدور الذي أداه في تاريخ المنطقة، ويؤكد أن مكانة القادة لا تتحدد فقط بالقرارات التي يتخذونها في أوقات الحرب، وإنما أيضا بقدرتهم على إنهاء الصراعات وفتح آفاق جديدة أمام شعوبهم.

وأكد أن السادات امتلك شجاعة خوض الحرب، كما امتلك شجاعة اتخاذ قرار السلام، وهي معادلة نادرة في تاريخ القيادة السياسية.

وأشار فرحات إلى أن استحضار تجربة السادات في التوقيت الراهن يحمل أهمية خاصة، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتحديات تهدد أمن شعوبها واستقرار دولها.

وأوضح أن التجربة المصرية تقدم درسا مهما في أن السلام الحقيقي يحتاج إلى دولة قوية، وإرادة سياسية مستقلة، وقدرة على إدارة التوازنات الدولية والإقليمية دون التفريط في المصالح الوطنية.

وأضاف أن تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا التكريم يعبر عن اعتزاز مصر بتاريخها ورموزها الوطنية، ويؤكد امتداد النهج المصري الذي يضع السلام والاستقرار في مقدمة أولوياته، مع الحفاظ على قوة الدولة وقدرتها على حماية أمنها القومي.

ولفت إلى أن تكريم السادات هو تكريم لصفحة مهمة من تاريخ مصر الحديث، ولرجل أثبت أن القرارات التاريخية لا تنتهي آثارها بانتهاء أصحابها، بل تظل حاضرة في ذاكرة الأمم.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن مصر ستظل تعتز بقائد استطاع أن يجمع بين قوة القرار في الحرب وشجاعة المبادرة في السلام.