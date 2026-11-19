حرص سعد سمير، نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، على توجيه رسالة إشادة إلى سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء ولاعب الفريق السابق، مشيدًا بمواقفه الإنسانية وتعامله مع الآخرين.

ونشر سعد سمير رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، تحدث خلالها عن أهمية القيم الإنسانية بعيدًا عن حسابات كرة القدم ومفاهيم الفوز والخسارة والنجاح والفشل.

وقال سعد سمير في رسالته: «بعيدًا عن الكورة والمكسب والخسارة والنجاح والفشل، والصراعات اليومية الوهمية اللي بنعيش فيها».

وأضاف: «أوقات بننسى إننا بني آدمين، وإن فيه حاجات وقيم إنسانية المفروض تكون هي الأهم في حياتنا، علشان كده، كابتن سيد عبدالحفيظ إنسان قبل ما يكون مسؤول».

سعد سمير يكشف الجانب الإنساني في شخصية سيد عبدالحفيظ

واستكمل نجم الأهلي السابق حديثه بالإشارة إلى عدد من المواقف التي تعكس الجانب الإنساني في شخصية سيد عبدالحفيظ، مؤكدًا أن هناك أمورًا يعرفها البعض، وأخرى لا يعلم عنها الكثيرون، لكنها تعبر عن مواقف نابعة من المحبة دون انتظار أي مقابل.

واختتم سعد سمير رسالته قائلًا: «في مواقف كتير ناس تعرفها، ومواقف أكتر ناس متعرفهاش، بتتعمل بحب وإنسانية كبيرة جدًا، ومن غير انتظار لأي مقابل، وده مش غريب على إنسان نضيف فعلًا».