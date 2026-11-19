أظهرت مبادرة البيانات المشتركة «جودي»، اليوم الخميس، ارتفاع صادرات السعودية ⁠من النفط الخام في ⁠سبتمبر إلى 5.379 مليون برميل ⁠يوميًا، مقارنة مع 4.451 مليون برميل ⁠يوميًا في أغسطس، وفق وكالة «رويترز».

وتقدم ⁠الرياض وأعضاء آخرون في منظمة ⁠البلدان المصدرة للنفط «أوبك» بيانات الصادرات الشهرية إلى جودي التي تنشرها بدورها على موقعها الإلكتروني.

وأظهرت البيانات ارتفاع إنتاج السعودية من النفط الخام بمقدار 2.134 مليون برميل يوميًا على أساس شهري ليبلغ 8.372 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.

في المقابل انخفضت صادرات السعودية من المنتجات النفطية بمقدار 193 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 948 ألف برميل يوميًا في سبتمبر.

وتراجع الحرق المباشر للنفط الخام في السعودية بمقدار 143297 برميل يوميًا في سبتمبر ليصل إلى 460800 برميل يوميًا، كما تراجعت كميات النفط الخام التي عالجتها المصافي المحلية في السعودية بمقدار 12 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 2.2848 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.

إلى ذلك، انخفض الطلب على المنتجات النفطية في السعودية بمقدار 8 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 2.574 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.

وارتفعت مخزونات السعودية من النفط الخام بمقدار 10.710 مليون برميل لتصل إلى 153.907 مليون برميل في سبتمبر، وفق البيانات.