كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من شخص يتاجر في المواد البترولية بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الخميس، إن أجهزة الأمن رصدت تداول المنشور، الذي تضمن التضرر من شخص لقيامه بالاتجار في المواد البترولية بأحد الشوارع بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأضافت الوزارة أنه أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وعُثر بحوزته على 440 لترًا من السولار، معبأة داخل جراكن.

وبمواجهته، اعترف بتجميع المواد البترولية عن طريق شرائها من بعض قائدي سيارات النقل، تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.