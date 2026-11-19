قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم الخميس، إن نحو 300 ألف شخص لا يزالون نازحين في لبنان، مؤكدا أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال كبيرة للغاية جراء الهجمات الإسرائيلية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث المفوضية السامية بابار بالوش، لمراسل الأناضول، ردا على أسئلة بشأن الأوضاع الإنسانية في لبنان، الذي تواصل إسرائيل شن هجمات عليه رغم وقف إطلاق النار.

وأوضح أن أزمة النزوح والاحتياجات الإنسانية على الأرض لم تنتهيا بعد، وفق ما ينقله زملاؤه العاملون في لبنان.

وأضاف: "عقب الحرب الإسرائيلية، نزح نحو 1.2 مليون شخص داخل لبنان خلال الفترة التي شهدت أشد مراحل الاشتباكات".

وأردف: "ومنذ ذلك الحين، عاد الجزء الأكبر من هؤلاء السكان، أي نحو 970 ألف شخص، إلى مناطق سكنهم أو إلى محيط منازلهم، لكن هذا لا يعني أن أزمة النزوح قد انتهت تماما".

وأشار بالوش، إلى أن كثيرا من النازحين يجدون منازلهم متضررة عند العودة إلى مناطقهم، فيما تجعل الأنقاض بعض المناطق غير صالحة للسكن أو يصعب الوصول إليها.

وأكد استمرار تقديم الدعم للمتضررين والنازحين، قائلا: "وفقا للمعلومات التي يقدمها زملاؤنا، لا يزال نحو 300 ألف شخص نازحين في لبنان".

وتابع: "كنا قد ذكرنا أيضا أن كثيرا من النازحين أقاموا لفترة في مراكز إيواء جماعية، ويشير زملاؤنا إلى أن أكثر من 11 ألف شخص لا يزالون يقيمون في مراكز الإيواء الجماعية، وأن أكثر من 100 مركز منها لا يزال يعمل حاليا".

ولفت إلى أن سكان جنوبي لبنان تضرروا بشدة خلال فترة تصاعد الاشتباكات وما تلاها، مؤكدا أن احتياجاتهم الإنسانية لا تزال قائمة، وأن أوضاع النازحين لم تعد إلى طبيعتها.

احتياجات إنسانية هائلة

وحذر: "هناك مشكلات عديدة من بينها المنازل المدمرة، فكثير من الأشخاص الذين يحاولون العودة إلى منازلهم لا يستطيعون ذلك، بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة أو بسبب أكوام الأنقاض التي يصادفونها".

وأضاف: "ويأمل الناس أن يتمكنوا من البقاء في أماكن قريبة من منازلهم، لكن الاحتياجات الإنسانية هائلة للغاية"، موضحًا أن المفوضية وشركاءها يقدمون الدعم للسكان بالتعاون مع السلطات المحلية، مشيرا إلى تمكنهم من إيصال المساعدات إلى أكثر من نصف مليون شخص.

وذكر أن المساعدات تشمل الدعم النقدي، وتحسين ظروف مراكز الإيواء الجماعية، وتوفير الوثائق الرسمية الضرورية للسكان، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم.

وشدد على رغبة اللبنانيين في العودة المستدامة إلى منازلهم، قائلا: "كان نحو مليون شخص بعيدين عن منازلهم ونازحين منها، إنهم الآن قريبون من منازلهم، لكنهم ليسوا فيها بعد، لأن منازلهم ربما لم تعد موجودة".

وتابع: "ولذلك، يحتاجون أيضا إلى الدعم لجعل هذه العودة مستدامة للغاية"، مشيرًا إلى أن العديد من السوريين واللبنانيين غادروا البلاد خلال ذروة الأزمة، معربا عن أمله في تمكّن النازحين اللبنانيين من العودة إلى منازلهم التي كانوا يعيشون فيها سابقا.

هجمات إسرائيلية رغم وقف النار

وفي 2 مارس الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية مكثفة على لبنان، واحتل عشرات البلدات في جنوب البلاد.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، بالتزامن مع الهجمات، أن عدد النازحين داخل البلاد تجاوز مليون شخص.

ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 17 أبريل الماضي، قبل تمديده عدة مرات لاحقا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في أحدث بيان لها بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، استشهاد ما لا يقل عن 4390 شخصا جراء الهجمات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 مارس.

وفي 26 يونيو وقّعت إسرائيل ولبنان، بوساطة أمريكية "اتفاقا إطاريا" يهدف إلى إنهاء الخلافات بين البلدين وتحقيق سلام طويل الأمد.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ومواصلة المفاوضات بين الطرفين، إلا أن إسرائيل تواصل احتلال أراض لبنانية وشن هجمات على البلاد رغم اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات اللاحقة.