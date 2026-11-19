قال محمد صالحة، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد وفرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية وكمياتها، فضلًا عن العراقيل التي تحول دون وصولها إلى مستحقيها.

وأضاف صالحة، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن الاستهداف الإسرائيلي للمناطق السكنية يتسبب في موجات نزوح جديدة، مشيرًا إلى إخلاء مناطق شمال مخيمي النصيرات والبريج، أمس، ما دفع آلاف العائلات إلى البحث عن أماكن تؤويها داخل القطاع، في ظل انعدام المأوى وعدم توافر أماكن آمنة للنازحين، الأمر الذي اضطر بعض الأسر إلى افتراش الشوارع.

وأوضح أن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تتابع بشكل يومي الأوضاع الإنسانية وحجم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، والتي تشهد تراجعًا مستمرًا نتيجة القيود الإسرائيلية، لافتًا إلى أنه لم يُسمح، قبل يومين، بإدخال أي شاحنات مساعدات إنسانية، واقتصر السماح على دخول شاحنات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المواطنين في قطاع غزة يعتمدون بصورة أساسية على المساعدات الإنسانية، في ظل تراجع مصادر الدخل وانعدام سبل المعيشة، ما يجعل تقليص المساعدات يفاقم معاناتهم الإنسانية، لا سيما في ظل النقص المتزايد في المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية.

وأكد أن تداعيات القيود المفروضة لا تقتصر على نقص الغذاء، وإنما تمتد إلى الخدمات الصحية والدوائية والإمدادات الطبية والوقود، فضلًا عن الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطنين والنازحين، بما يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء القطاع.