استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، جرى، خلال اللقاء، بحث آفاق تعزيز التعاون الأمني بين العراق والدول العربية، وتطوير التنسيق والتعاون الاستخباري، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقًا من وحدة المصالح والتحديات الأمنية العربية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق جزء مهم في المنظومة العربية، مهما كانت الظروف والتحديات، مشددًا على ضرورة معالجة الإشكاليات التي خلّفتها الأزمات والأحداث التي مرت بها البلدان العربية، والعمل على ترميم العلاقات وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأشار إلى أن العراق لن يسمح بأن يكون ساحة لتصفية الحسابات، مؤكدًا عمل الحكومة المستمر في مكافحة الفساد والسلاح المنفلت، وأن خطوات ونتائج مهمة تحققت على هذا المسار.

وشدد الزيدي، على أهمية توحيد الجهود الأمنية والاستخبارية بين الدول العربية، مؤكدًا أن الأمن العربي واحد، وأن مواجهة التحديات المشتركة تتطلب تنسيقًا وتعاونًا مستمرين.

من جانبه، عبر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن ترحيبه بالخطوات والإجراءات والقرارات الإصلاحية، التي اتخذتها الحكومة العراقية في مختلف المجالات، مؤكدًا دعم المجلس لهذه السياسات، كما أشاد بالدور المهم الذي يؤديه العراق في العمل العربي المشترك، ولاسيما في المجال الأمني.