أظهر التركي ميريح ديميرال مدافع الأهلي السعودي، دعما لزميله فريق الفريق، فراس البريكان مهاجم منتخب السعودية، وذلك بعد خسارته سباق الفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس عن جوائز الأفضل في حفل أقيم بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث حصل الحارس الإيراني علي رضا، على الجائزة، ليكون أول حارس في تاريخ آسيا ينال تلك الجائزة الاستثنائية، بعد منافسة مع الثنائي السعودي فراس البريكان وسالم الدوسري.

ونشرت إحدى الحسابات الجماهيرية للأهلي السعودي على "إكس"، صورة تعلن عدم فوز البريكان بجائزة الأفضل، ليرد ديميرال مُعلقا: "الفائز الحقيقي في أعيننا"، في إشارة البريكان.

وقدم فراس مستويات مميزة العام الحالي سواء مع فريق الأهلي، المتوج بجائزة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني على التوالي، أو المنتخب السعودي الذي قاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم.