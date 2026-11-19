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قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، إن خسائر القطاع الزراعي في بلاده جراء العدوان الإسرائيلي بلغت نحو 620 مليون دولار، ولا سيما في المناطق الحدودية.

جاء ذلك خلال استقباله في القصر الجمهوري ببعبدا وفدًا من وزراء الزراعة العرب وممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بحضور وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأكد عون، أن تعافي القطاع الزراعي ضروري لتمسّك أهالي الجنوب بأراضيهم وبقائهم فيها، مشيدًا بالاستراتيجية الوطنية للقطاع للفترة 2026–2035 لتطويره وتوجيه الاستثمارات فيه.

وجدّد دعوته، إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي على غرار الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين لبنان وسوريا والأردن والعراق.

وطلب عون من الفاو دعم إعداد خطة تنفيذية بجدول زمني واضح، خصوصا في سياق تبادل شهادات الصحة النباتية إلكترونيًا وتسريع عبور المنتجات الزراعية.

اتفاق زراعي رباعي

وقال هاني، إن الوزراء المعنيين سيعقدون اجتماعين لبحث تفعيل الاتفاقية الزراعية الرباعية التي وُقّعت في سوريا عام 2023 ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وتشمل المباحثات تسهيل التجارة والإجراءات الحدودية، وتبادل الخبرات في الأبحاث الزراعية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وفق هاني.

ورأى وزير الزراعة الأردني، صائب خريسات، أن التكامل يعزّز الأمن الغذائي، فيما أعرب نظيره العراقي عبد الرحيم الشمري عن تطلعه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي أو توسيع التعاون بين الدول الأربع.



بدوره، أكد وزير الزراعة السوري باسل السويدان، أن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من الخبرة اللبنانية في تسويق المنتجات الزراعية.

وشدد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري، على استعداد الجامعة العربية لدعم التكامل الزراعي والاستثماري بين الدول المعنية.

وأعرب الممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى عبد الكريم الواعر عن أمله في تعميم التجربة على دول أخرى.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي لبنان رغم اتفاق "صيغة الإطار" الموقّع بوساطة أمريكية في 26 يونيو 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسئولية الأمنية.