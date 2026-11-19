في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها إيران، دعا الرئيس مسعود بزشكيان، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز والوقود، مطالبًا المواطنين بخفض درجات الحرارة داخل المنازل، وارتداء الملابس الثقيلة بدلًا من الإفراط في تشغيل أجهزة التدفئة، كجزء من إجراءات مواجهة أزمة الطاقة.

وقال بزشكيان، خلال مشاركته في اجتماع لمجموعة العمل المتخصصة في قطاع الطاقة، الخميس، إن المشكلة لا تكمن في ضرورة وقف استهلاك الطاقة، وإنما في أنماط استخدامها، مشيرًا إلى أن معدلات استهلاك الطاقة في إيران تصل إلى ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة ترشيد استهلاك البنزين والديزل والكهرباء، وفقًا للمعايير العالمية، مؤكدًا أن إدارة الاستهلاك بكفاءة من شأنها مساعدة البلاد على تجاوز الأزمة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

وأوضح أن قطاع الطاقة يمثل أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الحكومة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، منوهًا أن «إدارة الموارد خلال أوقات الحرب تفرض تحديات مختلفة؛ تتطلب إجراءات أكثر فاعلية».

- بزشكيان يكشف عن إجراءات التقشف في منزله

وفي سياق دعوته إلى خفض الاستهلاك، كشف بزشكيان، عن اتباعه إجراءات تقشفية داخل منزله، قائلًا: «أنا رئيس الجمهورية، لكنني أنام مرتديًا سترة وملابس ثقيلة، ولا أشعل أي مصباح».

وأضاف أنه لا يشغّل أجهزة التدفئة في منزله، مؤكدًا استعداده لاستقبال أي شخص يرغب في الاطلاع على ظروف معيشته، ومنوهًا أنه لا يعيش بالطريقة التي اعتاد عليها كثير من المواطنين.

ودعا الرئيس الإيراني إلى خفض الحرارة داخل المنازل بضع درجات، والاستعانة بالملابس الثقيلة لتقليل الاعتماد على أجهزة التدفئة، مؤكدًا أهمية مشاركة المواطنين في جهود ترشيد الاستهلاك.

- غرامات وقطع الخدمات عن المسرفين

وأكد بزشكيان، أن خطة الحكومة لترشيد الطاقة لا تقتصر على توعية المواطنين، بل تشمل إصلاح استهلاك المؤسسات الحكومية، والتعاون مع القطاع الصناعي وغرف التجارة والنقابات، إلى جانب الاستعانة بقدرات المتطوعين والمساجد في نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك.

كما دعا إلى تحسين كفاءة المباني من خلال تطوير أساليب البناء واستخدام النوافذ والمعدات المناسبة للحد من فقدان الحرارة، موضحًا أن تحسين التصميم الهندسي للمساكن يمثل أحد الحلول المهمة لتقليل استهلاك الطاقة.

وفيما يتعلق بمواجهة الاستهلاك المفرط، أعلن الرئيس الإيراني توجه الحكومة إلى فرض غرامات وإجراءات عقابية على المشتركين المسرفين، مؤكدًا أن تقديم الغاز بالسعر نفسه لمن يهدرونه ولمن يلتزمون بترشيد الاستهلاك «أمر يحتاج إلى مراجعة».

ونوه أن الإجراءات لن تقتصر على زيادة الأسعار، بل قد تصل إلى قطع المياه أو الكهرباء أو الغاز عن المشتركين الذين لا يلتزمون بقواعد ترشيد الاستهلاك.