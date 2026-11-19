تسلّم الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلها إليه السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، أكد فيها موقف بلاده الداعم لسيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وهنأ الرئيس بوتين، في الرسالة الرئيس عون بالذكرى الـ 83 للاستقلال، قائلاً إنه "على يقين أن علاقات الصداقة التقليدية التي تربط بين روسيا ولبنان سوف تستمر في المضي قدماً وذلك لما فيه خير شعبينا ومصلحة توطيد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، تم خلال اللقاء بين الرئيس عون والسفير روداكوف "عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة".