أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بتعرض المفوضية الأوروبية لهجوم إلكتروني واسع النطاق، يُحتمل أن يكون قد أسفر عن اختراق البيانات الشخصية لموظفيها.

وذكر موقع "بوليتيكو"، نقلًا عن مسئول في الاتحاد الأوروبي، أن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمفوضية تسبب في اضطرابات طالت معاملات الموظفين المتعلقة ببيانات الرواتب وطلبات الإجازات والنفقات الصحية.

وقال المسئول، الذي لم يُكشف عن هويته، إن المفوضية تعتقد أنها تمكنت من احتواء الجزء الأكبر من الهجوم، إلا أن الحجم الكامل للأضرار الناجمة عنه لم يتضح بعد.

وأضاف أن إعادة تشغيل الأنظمة بدأت بالفعل، غير أن التحقيقات المتعلقة بتداعيات الهجوم لا تزال مستمرة.

وأشار إلى أنه لم يتسنَّ بعد تحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية لموظفي المفوضية قد تعرضت للاختراق.