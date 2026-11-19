أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا وافقت على حلول وسط اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع نظيريه الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب في شنتشن اليوم: "بالنسبة للحلول الوسط، فبالطبع هناك حلول وسط. وكيف لا؟ هذه الحلول اقترحها الجانب الأمريكي ووافقنا عليها دون تغيير، بما يشمل اتفاقات قمة أنكوريج".

وأضاف: "هذه الحلول واردة وندعمها، والسؤال: هل تريد الأطراف الأخرى في النزاع وأوكرانيا ولنقل في هذه الحالة رعاتها الأوروبيون، الموافقة على هذه الحلول الوسط؟ إذا أدركت السلطات الأوكرانية ورعاتها هذه الحقائق، فأعتقد حينها أن الحلول الوسط التي نتحدث عنها والتي أشرت إليها ستتحقق"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وإلى ذلك، أكد ترامب وبوتين وشي في ختام قمتهم في الصين اليوم التزام بلدانهم بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي.