بدأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، زيارة إلى ألمانيا، هي الأولى إلى البلاد منذ عامين، قادما من سويسرا ضمن جولة أوروبية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بوصول أمير البلاد إلى ألمانيا، عقب اختتام زيارة استغرقت يومين إلى سويسرا.

ومن المقرر أن يجري أمير قطر مباحثات مع كبار المسئولين الألمان بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة في مختلف المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية.

وأعلنت الحكومة الألمانية، في بيان سابق، أن المستشار فريدريش ميرتس سيستقبل أمير قطر، الجمعة، لبحث العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

ويرافق أمير قطر في جولته رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووفد رسمي.

والأربعاء، بحث أمير قطر مع الرئيس السويسري غي بارميلان تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية.

وتعود آخر زيارة لأمير قطر إلى ألمانيا إلى 22 أكتوبر 2024، حين التقى الرئيس فرانك فالتر شتاينماير والمستشار آنذاك أولاف شولتس.