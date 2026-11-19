استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، الأمين العام لـ«حلف مكة» الدفاعي نعمان محمود.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض الجهود المبذولة في إطار البناء المؤسسي للأمانة العامة لحلف مكة الدفاعي، وجهوده في تطوير آليات التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء؛ بما يعزز منظومة العمل الدفاعي المشترك بينها.

والاثنين، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أن اللجنة الأمنية الرفيعة المستوى لـ«اتفاقية مكة للدفاع المشترك» قد تجتمع في إسلام آباد في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقال إسحاق دار: «اللجنة ستجتمع من حيث المبدأ في نهاية الشهر الحالي، ونأمل أن يحدث ذلك في إسلام آباد».

ووقعت «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس بمكة المكرمة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء على أحد الأطراف الثلاثة هو اعتداء على الجميع، وعقدت لجنتها السياسية والدفاعية اجتماعها الأول في إسطنبول في 31 أغسطس.

وفي 25 سبتمبر الماضي، عقد رؤساء أركان الجيوش في السعودية وتركيا وباكستان اجتماعا عاجلا في الرياض، بعد إعلان وزارة الدفاع التركية إرسال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو للمشاركة فيه.

واستعرض الاجتماع التهديدات الأمنية التي تواجه السعودية، وأدان المشاركون الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية والاقتصادية، متعهدين بترجمة فورية لالتزامات الاتفاقية إلى تعاون عسكري فعلي.