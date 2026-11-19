يتوقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، تسجيل ارتفاع حاد في معدلات التضخم بألمانيا مع بداية العام الجديد.

وذكر البنك في تقريره الشهري الصادر اليوم الخميس، أن التضخم قد يظل قريبا من مستواه الحالي حتى نهاية العام، حيث لا يزال خفض ضريبة الوقود يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، أوضح البنك المركزي، أن انتهاء العمل بالخفض المؤقت لضريبة الوقود في ألمانيا، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخرى التي تؤدي إلى رفع الأسعار، سيقود إلى زيادة معدلات التضخم.

وكتب "بوندسبنك" أنه "من المرجح أن يرتفع التضخم بشكل حاد في مطلع عام 2027".

وبحسب التقرير، فمن المرجح أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي أيضا.

وأضاف البنك المركزي: "بشكل إجمالي، قد تدفع هذه العوامل إلى ارتفاع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية".