أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا حاولت حل الصراع في أوكرانيا بالسبل السلمية لمدة 8 أعوام، مؤكدا أن روسيا لم تبدأ الحرب ولكنها تسعى لإنهائها.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي لخص فيه برنامج عمله في شنتشن، إن القيادة الأوكرانية الحالية لا ترغب في وقف إطلاق النار لأنه سيستلزم إجراء انتخابات في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين "يبدو أن السلطات الحالية في كييف لا ترغب في أي وقف لإطلاق النار لأنها ستضطر إلى إجراء انتخابات فورية".

وتابع بوتين: "ليس لديهم (نظام كييف) أي حافز للموافقة على وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لسلام دائم طويل الأمد، كما ذكرت سابقاً، سلام يركز على المستقبل، هذا تحديداً ما نسعى إليه، إذا أدركت السلطات الأوكرانية وداعموها هذه الحقائق، فأعتقد أن التنازلات التي نناقشها والتي ذكرتها ستتحقق".

وقال بوتين إنه خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار إلى الانقلاب في كييف باعتباره مصدر الصراع في أوكرانيا.

وأضاف بوتين "خلال محادثاتي مع الرئيس ترامب وفي إطار الحوار الثلاثي، تذكرتُ من أين بدأ كل شيء، بدأ كل شيء، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، بانقلاب، انقلاب عسكري في كييف".

وأكد الرئيس بوتين، أن نظام كييف بدأ الحرب في جنوب شرق أوكرانيا.

وأكد بوتين أن روسيا أكدت ألف مرة أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر غير مقبول بالنسبة لنا، لكن "لم يُلقَ بالًا" لهذه التحذيرات.

وأوضح بوتين: عندما حصلت أوكرانيا على استقلالها، نص إعلان الاستقلال على أن أوكرانيا دولة محايدة، وفجأة، حدث انقلاب، وبرزت مسألة الانضمام إلى الناتو، من جانب الحلف نفسه ومن جانب أوكرانيا. وذلك بعد الانقلاب على السلطة.

وتابع: "لقد قلنا ألف مرة: تمهلوا، لا تفعلوا ذلك، فهذا أمر غير مقبول بالنسبة إلينا، لكن لم يُلقَ أحد بالًا لرأينا".

وأكد بوتين أن روسيا سترد على الهجمات التي استهدفت جسر القرم، وسيتم ترميم الجسر نفسه، مؤكدا وأفاد الرئيس بأن قسم السكة الحديدية من الجسر قد تم ترميمه بالفعل.

وفي الوقت نفسه، شدد رئيس الدولة على أن جسر القرم مخصص للأغراض السلمية فقط، ولا يستخدم لنقل المعدات العسكرية.

وصرح بوتين بأن محاولات عدد من الدول لدفع روسيا إلى موقف لا تنوي العودة إليه، بما في ذلك في المسائل الإقليمية، لا طائل منها.

وأضاف بوتين "يجب على الجميع أن ينطلقوا من الواقع، سواء نحن أو شركاؤنا في المفاوضات بشأن إنهاء جميع الأزمات، بما فيها الأزمة الأوكرانية. لذا، لا داعي للحديث عن الخسائر البشرية؛ فالتسويات ممكنة بالتأكيد".

واعتبر بوتين أن كييف قد تدرك أنه من الأفضل القبول بالحلول الوسط، التي اقترحها الجانب الأمريكي.

وقال بوتين "أما فيما يتعلق بالحلول الوسط، فبالطبع هناك حلول وسط، وكيف لا؟ هذه الحلول اقترحها الجانب الأمريكي، وقد وافقنا عليها دون تغيير، بما في ذلك في أنكوريج".

وأضاف بوتين، أن السؤال هو ما إذا كانت الأطراف الأخرى في الصراع، أوكرانيا، وفي هذه الحالة رعاتها الأوروبيون، تريد القبول بهذه الحلول الوسط... وبناء على ما نراه، فالجواب حتى الآن هو لا، سنرى، فكل شيء يتغير. وربما يدركون هم أيضا أنه من الأفضل القبول بهذه الحلول الوسط بدلا من مواجهة الوقائع لاحقا.