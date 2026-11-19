نفت سفارة الولايات المتحدة لدى الرياض تعرضها لهجوم، وسط استهدافات نفذتها جماعة الحوثي اليمنية ضد السعودية، الخميس.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "الادعاءات المتداولة عبر الإنترنت بشأن تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بطائرة مسيّرة اليوم (الخميس) غير صحيحة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان، اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية وصاروخ من طراز "كروز" أطلقتها جماعة الحوثي، بخلاف استهدافات طالت مناطق عدة، بينها العاصمة الرياض.

ومساء الأربعاء، ادعت الجماعة، في بيان، استهداف مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي في الرياض بعدد كبير من الصواريخ المجنحة، إضافة إلى موقعين في جيزان وخميس مشيط جنوبي المملكة.

والأربعاء، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخي "كروز" وطائرتين مسيّرتين أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقتي الرياض وجنوبي السعودية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات التي ينفذها الحوثيون ضد السعودية منذ تجدد القتال في اليمن بين الجماعة والقوات الحكومية، في يوليو 2026.