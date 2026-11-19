طالبت إيران، اليوم الخميس، بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الإسلامي، وذلك على خلفية الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه «طلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية».

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «استمرار الإبادة الجماعية والتهجير القسري ومنع المساعدات عن غزة وصمة عار في جبين الإنسانية».

وأشار إلى أن «غزة بحاجة إلى تحرك عاجل لرفع الحصار، وإرغام الاحتلال الإسرائيلي على إدخال المساعدات».

وأمس، دعا مجلس السلام، الهيئة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار، إسرائيل إلى السماح فورا بإدخال المساعدات والوقود ومواد أخرى حيوية، على نطاق واسع لقطاع غزة، في وقت يزداد فيه الوضع الإنساني تدهورا وتنعدم فيه الخدمات بشكل شبه كامل.

وطالب المجلس بإدخال مواد الإيواء والتجهيزات الشتوية والمضخات والمولدات وقطع الغيار، وأفاد بأن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها جهات إنسانية ودول أعضاء ما زالت خارج القطاع بانتظار إدخالها.

ودعا تقرير مجلس السلام، وهو أول تقييم سنوي يصدره، إلى الوفاء بالتعهدات التي قُطعت العام الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، كما حث مجلس الأمن الدولي على تقديم دعمه لتنفيذه.

ويمثل التقرير أحدث تحذير يوجهه المجلس خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل ما تسببت فيه الضربات الإسرائيلية الدموية واستمرار عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من دمار واسع النطاق طال السكان المدنيين، الذين يقول المجلس إنهم يواجهون خطر قضاء «شتاء آخر وسط الخيام والأنقاض».