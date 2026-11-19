يعرض اليوم الخميس 19 نوفمبر، ضمن عروض السجادة الحمراء بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الروائي «سومسوم: ليلة النجوم» للمخرج التشادي محمد صالح هارون، في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، في تمام الساعة السادسة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

و«سومسوم: ليلة النجوم» فيلم روائي تبلغ مدته 105 دقائق، تدور أحداثه في صحراء إنيدي بتشاد، حيث تعاني كيلو من رؤى تطاردها وتجعلها غريبة عمن حولها.

ويتغير عالمها حين تلتقي آية، الفتاة المنبوذة من المجتمع، لتجد نفسها، مع انقلاب القرويين ضدهما، مضطرة إلى الوقوف إلى جانبها والقتال من أجل حريتهما.

محمد صالح هارون صانع أفلام تشادي حائز على جوائز دولية، عُرضت أفلامه في مهرجانات كان وفينيسيا وتورونتو.

ومن أبرز أعماله «رجل يصرخ»، الحائز على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان، و«موسم الجفاف»، الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان فينيسيا، إلى جانب «جريجري» و«لينجي، الروابط المقدسة». كما نال جائزة «روبرت بريسون» وميدالية «فيليني» من اليونسكو.



وتأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.

ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.