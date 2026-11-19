قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه تبادل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته القاهرة اليوم، وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات الإقليمية الراهنة، وأهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين بلدينا، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكتب الدبيبة على حسابه بمنصة "إكس" مساء الخميس: “سعدت اليوم بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بقصر الاتحادية في القاهرة، في إطار مساعينا المشتركة لتعزيز العلاقات الليبية المصرية والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين”.

وأضاف أنه حرص خلال اللقاء على طرح أوضاع المواطنين الليبين المقيمين في مصر، والصعوبات التي تواجههم، والإعفاء من تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين، وتسهيل إجراءات الإقامة والتنقل، وتابع: “أثمن تفهّم الرئيس السيسي وإصداره توجيهات فورية للجهات المختصة بمعالجة هذه الصعوبات وتيسير الإجراءات”.

وذكر ان توقيع عدد من مذكرات التفاهم اليوم في مختلف المجالات يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين، والبناء على ما يجمعهما من روابط تاريخية وأخوية ومصالح مشتركة.

واختتم تدوينته قائلا: “كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”.