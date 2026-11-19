أصيب طالب بالصف الثاني الإعدادي بجروح قطعية في اليد والوجه؛ بعد اعتداء عليه بآلة حادة من زميل له، وذلك عقب انتهاء اليوم الدراسي وخروجهما من المدرسة بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج.

وبحسب ما ورد من معلومات، نشب خلاف بين الطالبين تطور إلى اعتداء بآلة حادة من نوع "كتر"، ما أسفر عن إصابة الطالب المعتدى عليه بعدة جروح في أنحاء متفرقة من جسده.

ونُقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بسوهاج، حيث خضع للفحوصات والإسعافات اللازمة، وتقرر تقطيب جروحه بإجمالي 20 غرزة طبية، منها 12 بالساعد واليد و8 بالوجه.

وغادر الطالب المستشفى بعد استقرار حالته، فيما حُرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفحص ملابسات الاعتداء.