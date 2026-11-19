- على خلفية خرق إسرائيل للهدنة من خلال هجمات شنتها في وسط القطاع

دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، "جميع الأطراف" إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية خرق إسرائيل للهدنة من خلال هجمات شنتها وسط القطاع.

جاء ذلك في رد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان فيجان، على سؤال بشأن ما إذا كانت الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء وسط قطاع غزة والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار ستؤدي إلى تغيير في سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل.

وقال فيجان: "نجدد دعوتنا جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالتعهدات الواردة في الخطة الرامية إلى إنهاء الصراع في غزة، وضمان التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، إلى جانب جميع بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803".

ودعا فيجان إلى تنفيذ القرار دون تأخير وبشكل كامل، بما يتماشى مع المبادئ السياسية والقانونية الدولية.

وأوضح أن العقوبات المحتملة التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل تُناقش وتُعتمد وفق قرارات تتخذها الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع.

وقال في هذا الصدد: "هذه المناقشات سرية وتقع بالكامل ضمن صلاحيات الدول الأعضاء، ولذلك لن أدلي بأي تقييم محدد بشأن هذا الموضوع".

وردا على سؤال بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من انتهاكات وقف إطلاق النار، قال فيجان: "أعتقد أنني كنت واضحا تماما في هذا الشأن، من خلال تجديد دعوتنا جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بتعهداتها".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن توسيع نطاق احتلاله في وسط قطاع غزة إلى ما وراء "الخط الأصفر" المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي بيان بشأن الهجوم، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، بدء هجمات في المناطق التي تحمل الأرقام 660 و661 و666، بالقرب من "الخط الأصفر" شمال شرقي مخيم النصيرات للاجئين.

ويشير "الخط الأصفر" إلى خط الفصل الذي ينص على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خلفه، بموجب المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقا انتهاء الهجوم الذي بدأه الأربعاء وسط قطاع غزة، وإعادة فتح شارع صلاح الدين أمام حركة المرور.