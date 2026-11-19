تأهل مصطفى عسل، بطل العالم والمصنف الأول عالميًا، إلى نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للإسكواش 2026، بعد الفوز على نظيره الماليزي إين يو نج، المصنف السادس عشر على العالم.

وفاز مصطفى عسل بسهولة بنتيجة 3-0، وبواقع أشواط «11-7، 11-5 و11-7»، في مباراة استغرقت 54 دقيقة.

ويلتقي مصطفى عسل في نصف النهائي مع موطنه يوسف إبراهيم، المصنف التاسع عالميًا، والذي فاز بدوره على منافسه بابتيست ماسوتي المصنف العشرين عالميًا، بنتيجة 1-3، وبواقع أشواط «8-11، 9-11، 11-7 و6-11» في مباراة استغرقت 50 دقيقة.

وتقام بطولة الصين المفتوحة للإسكواش 2026 في مدينة شنجهاي خلال الفترة الحالية وحتى 22 نوفمبر الجاري، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز منافسات الرجال 139.500 دولار أمريكي، ومنافسات السيدات 139.500 دولار أمريكي.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات Gold PSA المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.