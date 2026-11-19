كشف اتحاد بلديات قطاع غزة، الخميس، عن تدمير إسرائيل أكثر من 700 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، وخروج 85 بالمئة من آليات البلديات ومعداتها عن الخدمة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 8 أكتوبر 2023، محذرًا من كارثة إنسانية وبيئية خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد ونقابة المهندسين الفلسطينيين ووزارة الأشغال العامة والإسكان في حي الزيتون بمدينة غزة، تحت عنوان "شتاء غزة.. مأساة العالم".

وتأتي التحذيرات بعدما تسبب منخفض جوي ضرب القطاع في 6 نوفمبر الجاري بغرق 70 ألف خيمة للنازحين وانهيار عشرات الجدران المتضررة من قصف إسرائيلي سابق، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

- أضرار جسيمة

وقال نائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، خلال المؤتمر، إن إسرائيل دمرت نحو 90 بالمئة من البنية التحتية للقطاع، فيما فقدت البلديات أكثر من 4 آلاف غطاء لمنهل ومصرف.

وأوضح أن نحو 45 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تُصرف يوميًا إلى البحر عبر 10 مصبات ساحلية، فيما يتسرب 15 ألف متر مكعب إضافية إلى المياه الجوفية عبر الحفر الامتصاصية في مناطق النزوح.

وأضاف أن البلديات تستطيع الوصول إلى 28 محطة ضخ للصرف الصحي غربي "الخط الأصفر"، من أصل 74 محطة كانت قائمة قبل الحرب، تعمل 16 منها بشكل جزئي، فيما تعطلت 12 جراء الأضرار.

وأشار إلى تعرض 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي لأضرار جسيمة وتدمير، وتعطل محطتي الشيخ عجلين والمواصي.

وحذر البطة من غرق المناطق السكنية ومخيمات النازحين، وفيضان مياه الصرف الصحي واختلاطها بمياه الأمطار، ما يهدد بتلوث المياه وانتشار الأمراض.

- نداء عاجل

من جهته، قال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا، للأناضول، إن تدمير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار يشكل "خطرًا حقيقيًا" على النازحين، خاصة في مراكز الإيواء والمخيمات التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وأوضح أن القيود الإسرائيلية على إدخال الوقود وقطع الغيار والمعدات تحد من قدرة البلديات على تشغيل محطات الضخ والاستجابة لحالات الطوارئ.

وطالب اتحاد البلديات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات المانحة بالتحرك العاجل لإدخال المعدات والوقود والزيوت وقطع الغيار والمضخات، وتأهيل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

ووفق خريطة أممية نُشرت الاثنين، يعيش نحو مليون و430 ألف فلسطيني في خيام بقطاع غزة.

وتواصل إسرائيل تقييد إدخال مستلزمات الإيواء والمعدات اللازمة للتعافي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.