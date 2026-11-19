أثار مقطع فيديو متداول لرئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر الأخير يمد يده للمصافحة، بينما واصل بابيش الحديث دون الاستجابة له في اللحظة نفسها، ما دفع حسابات إلى الاعتقاد بأنه رفض مصافحته احتجاجًا على سياسات إسرائيل.

لكن مراجعة التسجيل الكامل للمؤتمر الصحفي المشترك، الذي عُقد يوم 16 نوفمبر الجاري، أظهرت أن بابيش صافح نتنياهو بعد لحظات، كما تبين أن الترجمة العربية المصاحبة للمقطع، التي نسبت إليه اتهامات بقتل المدنيين وصناعة الإرهاب وارتكاب الجرائم، مختلقة ولا تعكس حديثه الأصلي.

ماذا قال رئيس وزراء التشيك لنتنياهو؟

كان رئيس وزراء التشيك يتحدث باللغة الإنجليزية عن بلاده أمام نتنياهو، واصفًا جمهورية التشيك بأنها دولة آمنة للغاية وتمثل مستقبل أوروبا، كما أشار إلى انتقال أشخاص من ألمانيا إليها، معتبرًا أنها وجهة مناسبة للمستقبل، وفقا لسي إن إن.

رئيس وزراء التشيك يعيد إلى الواجهة وقائع رفض مصافحة نتنياهو

ولا يُعد بابيش من المسئولين الذين رفضوا مصافحة نتنياهو، وإن كان المشهد قد أعاد إلى الواجهة مواقف سابقة شهدت امتناع شخصيات سياسية عن مصافحته، اعتراضًا على سياسات، ومن أبرزها:

توناهان كوزو.. رفض أمام الكاميرات

يُعد النائب الهولندي توناهان كوزو من أبرز الحالات الموثقة لرفض مصافحة نتنياهو، ففي سبتمبر 2016، وخلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البرلمان الهولندي في لاهاي، امتنع كوزو عن مد يده لمصافحته، ووضعها خلف ظهره، بينما كان يرتدي شارة تحمل العلم الفلسطيني.

وأوضح كوزو لاحقًا أن موقفه جاء احتجاجًا على سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووصف استقبال نتنياهو بحفاوة في هولندا بأنه «فضيحة»، معتبرًا أن الموقف الذي يستحقه هو التعبير عن حرية فلسطين بدلًا من مصافحته.

تشاك شومر.. خلاف داخل الكونجرس

لم يصافح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي آنذاك تشاك شومر، نتنياهو، خلال زيارته الكونجرس لإلقاء خطاب، في يوليو 2024.

وجاء ذلك في ظل خلافات معلنة بين الطرفين، بعدما دعا شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل وتشكيل حكومة بديلة، وفي مقابلة لاحقة مع شبكة CBS، أكد أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل قوية، لكنه أقر بوجود خلافات جدية بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي.

لياه رابين.. مصافحة باردة بعد الاغتيال

وفي نوفمبر 1995، خلال جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، الذي اغتيل في العام نفسه، ظهرت أرملته لياه رابين في موقف عكس غضبها من نتنياهو.

وقالت إنها فكرت في رفض مصافحته، لكنها لم ترغب في إثارة مشهد أمام الكاميرات، فاختارت أن تصافحه ببرود شديد، في إشارة إلى اتهاماتها له بالمساهمة في أجواء التحريض التي سبقت اغتيال زوجها.

ميلوني وبوتين.. مقاطع مضللة ومفبركة

انتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت رفض شخصيات سياسية أخرى مصافحة نتنياهو، قبل أن يتبين عدم صحتها،، منها: مقاطع ادعت أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رفضت مصافحة نتنياهو، وصفعته، لكن التحقق أظهر أن المشاهد مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تداولت حسابات فيديو يوحي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تجاهل نتنياهو ورفض مصافحته، إلا أن المقطع يعود إلى عام 2020، وكان مقتطعًا من سياقه، إذ صافح بوتين نتنياهو وتحدث معه خلال الحدث نفسه.