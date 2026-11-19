قال محمد منصور المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن قوافل المساعدات القادمة من مصر تواصل الوصول إلى القطاع تباعًا وعلى مدار الوقت، محملة بمئات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القوافل تحمل الدقيق والبطاطين والفرش والطرود الغذائية والصحية، فضلًا عن الملابس، خاصة ملابس الأطفال، لمساعدة أهالي القطاع على مواجهة فصل الشتاء.

وأوضح أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال صعبًا للغاية، خاصة في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح.

وأشار إلى صعوبة الأوضاع أكثر عقب المنخفض الجوي الأخير، الذي تسبب في غرق وتضرر عشرات الآلاف من خيام النازحين.