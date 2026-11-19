باشر الدفاع المدني السعودي، حادث تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، ولا إصابات.

وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي اليوم الخميس بأن هذا الاستهداف العدائي للأعيان المدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة النهج العدائي الذي تنتهجه الميليشيا الحوثية الإرهابية، وفق ما أوردته وكالة الانباء السعودية (واس).

وقد باشرت الجهات المختصة الحادث فور وقوعه، واتخذت جميع الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لحماية الأرواح والممتلكات.