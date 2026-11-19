أصدر الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، قرارات بترقية (8638) معلمًا ومعلمةً بالمعاهد الأزهرية، بعد مراجعة بياناتهم الوظيفية، والتحقق من استيفائهم شروط ومتطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني في بيان أن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر، يضع حقوق المعلمين وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم في مقدمة أولوياته، تقديرًا لما يبذلونه من جهود في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، وإيمانًا بأن المعلم هو الركيزة الأساسية في تطوير التعليم والارتقاء بمستواه.

وذكر البيان أن القرار جاء في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالاهتمام بمعلمي الأزهر ورعاية شئونهم، والعمل على سرعة إنجاز حقوقهم الوظيفية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الأزهر الشريف على صون حقوق معلميه، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، وتوفير المناخ الملائم لأداء رسالتهم التعليمية والتربوية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية بمعاهد الأزهر الشريف.