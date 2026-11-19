صعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر (موسم 2026-2027)، بعد تخطيه عقبة بترول أسيوط بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء الخميس على ملعب السويس الجديد لحساب دور الـ 16.

وسيطر الفريق البورسعيدي على مجريات الشوط الأول؛ إذ نجح منذر طمين في ترجمة ركلة جزاء حصل عليها زميله عبد الله الزياني إلى هدف أول عند الدقيقة 21، قبل أن يوقع الزياني بنفسه على ثاني الأهداف بتسديدة متقنة في الدقيقة 40. ومع اقتراب صافرة النهاية، عزز خير الدين طوال تفوق المصري بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع (90+5)، ليقضي تماماً على آمال الفريق الأسيوطي في العودة.

وينتظر أبناء بورسعيد في الدور ربع النهائي هوية المتأهل من الصدام المرتقب بين بيراميدز والبنك الأهلي، والمقرر تحديد موعده لاحقاً من قبل لجنة المسابقات.

تشكيل الفريقين:

المصري البورسعيدي: محمد سيحا، كريم العراقي، باهر المحمدي، مصطفى العش، عمرو سعداوي، محمد مخلوف، ياسين الملاح، أحمد القرموطي، عبد الله الزياني، محمد الشامي، منذر طمين.

بترول أسيوط: عبد الرحمن مدحت، محمود عوكل، أحمد شكري، زياد طارق، إبراهيم عباس، عبد الرحمن الخميسي، مصطفى صدفة، جوشوا، أحمد يونس، وشي بوندي.