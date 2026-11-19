- الزيدي يشدد على فرض سلطة الدولة وحماية حقوق المواطنين

وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، بالإسراع في فتح جميع الطرق المغلقة في ناحية جرف النصر بمحافظة بابل وسط البلاد، مؤكدا أن الجيش والقوات الأمنية ستفرض سلطة الدولة على جميع الأراضي العراقية.

جاء ذلك ضمن حزمة توجيهات أصدرها الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، خلال استقباله قائد المقر المسيطر في ناحية جرف النصر ونائبه، بحضور وزير الداخلية ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وفق بيان لمكتبه الإعلامي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح البيان أن "التوجيهات تضمنت الإسراع بفتح جميع الطرق المغلقة في ناحية جرف النصر، والتشديد على أن الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى ستفرض هيبة الدولة على جميع الأراضي العراقية، وفقا للدستور والقانون".

وأكد الزيدي، بحسب البيان، "عمل الحكومة على حماية أرواح ومصالح المواطنين في أي منطقة من مناطق البلد، ومنع أي حالة للتجاوز والاعتداء على الحقوق العامة والخاصة".

وأشار إلى أن "قواتنا الأمنية هي بمثابة جسد واحد وتتكامل في عملها باختلاف الصنوف والتشكيلات".

ولم يحدد البيان جدولا زمنيا لفتح الطرق المغلقة في الناحية، أو تفاصيل بشأن الإجراءات المقرر اتخاذها لتنفيذ التوجيهات.

وفي وقت سابق الخميس، نقلت "واع" عن مصدر مطلع أن إعادة انتشار القوات المشتركة في المنطقة ستبدأ غدا الجمعة، عقب إقرار خطة لتوزيع المسئوليات الأمنية فيها.

وكان متحدث الحكومة حيدر العبودي أعلن، الاثنين، أن رئيس الوزراء وجه بدخول القوات المسلحة إلى جرف النصر، وحدد مهلة لخروج "كتائب حزب الله" منها، دون الكشف عن موعد انتهائها.

وجاءت التوجيهات على خلفية تحقيقات في شبهات تهريب النفط، قالت الحكومة إنها كشفت عن تلاعب بالأنابيب ووجود مصفاتين وصهريج وخزانات.

في المقابل، نفت "كتائب حزب الله" اتهامات التهريب، وقالت إن المعاينة لم تكشف عن تجاوزات على الأنابيب، وإن المنشآت الموجودة مخصصة لتوفير الوقود للآليات العسكرية.

وتقع جرف النصر، المعروفة سابقا باسم "جرف الصخر"، شمالي محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها "كتائب حزب الله" العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.