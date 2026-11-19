يبحث أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدد من كبار المسئولين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في كل المجالات، خصوصا التجارية والاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك خلال زيارته، اليوم الخميس، إلى ألمانيا في ضوء علاقات الشراكة الراسخة التي تربط منذ عقود بين قطر وألمانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتؤكد هذه الزيارة قوة العلاقات القطرية-الألمانية، وحرص البلدين على تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، بما يخدم أهدافهما المشتركة ومصالح الشعبين، وتشكل الزيارة محطة مهمة في مسار الشراكة القطرية-الألمانية، خاصة وأنها تأتي في وقت يشهد فيه التعاون الثنائي تطورا مؤسسيا تمثل في إطلاق مسار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتوسيع التنسيق بشأن الأمن الإقليمي والوساطة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وتمتد جذور العلاقات القطرية الألمانية إلى ما يزيد على 65 عاما من العلاقات التجارية، وأكثر من 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية التي تأسست عام 1973، وعلى مدى أكثر من ستة عقود، أصبحت العلاقات بين الدوحة وبرلين ركيزة أساسية في استراتيجية البلدين لمواجهة التقلبات العالمية.

وشكلت مذكرة التفاهم التي وقعتها قطر وألمانيا في مايو 2023 بشأن إقامة حوار استراتيجي بينهما، منصة جديدة لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وتنسيق جهود التعاون وتكثيفها، كما تعبر عن رغبة الجانبين في خلق فرص جديدة للتعاون على الأمد البعيد وتعزيز العلاقات.

وجاءت في إطار العلاقات المتنامية بين قطر وألمانيا، جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الأمير تميم والمستشار ميرتس بالديوان الأميري في فبراير الماضي، والتي جرى خلالها بحث أوجه دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى مجالات الشراكة، لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والتعاون العسكري.