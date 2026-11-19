رحبت بنجلاديش بإدانة محكمة العدل الدولية ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي أقلية الروهينجا، ووصفت الحكم بأنه تطور مهم على صعيد تحقيق العدالة وتسوية أزمة اللاجئين الممتدة منذ سنوات.

وقال وزير الدولة للشئون الخارجية في بنجلاديش، همايون كبير، للصحفيين في دكا، اليوم الخميس، بعد وقت قصير من صدور الحكم عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي: "نرحب بالحكم ونحن راضون عنه."

وأكد أن الحكم يمثل تطورا تاريخيا في الإجراءات القانونية الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتستضيف بنجلاديش منذ فترة طويلة أكثر من مليون مسلم من الروهينجا فروا من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

وعبر نحو 800 ألف منهم الحدود بعد أن شن جيش ميانمار حملة قمع ضد الأقلية في أغسطس 2017، في ولاية راخين شمالي البلاد.

وأصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في القضية التي رفعتها جامبيا ضد ميانمار عام 2019، بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأضاف وزير الدولة البنجلاديشي: "أُدينت دولة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا."

ووصف الحكم بأنه تاريخي، مضيفا أنه قد تكون له آثار إيجابية لا تقتصر على مسلمي الروهينجا، بل تمتد أيضا إلى الدول التي تضررت من التداعيات الإنسانية لاضطهادهم وتشريدهم، ومن بينها بنجلاديش.