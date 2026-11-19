أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاستمرار الحوثيين في اعتداءاتهم التي طالت المنشآت المدنية والاقتصادية والأعيان المدنية في العاصمة السعودية الرياض، وما نتج عنها من أضرار مادية على مركز الملك عبد الله المالي.

وقالت في بيان لها: "المملكة تؤكد على حقها الكامل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي"، بحسب موقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وأضافت: "المملكة تدعو المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياتها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإدانة الاعتداءات الآثمة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، وما تمثله هذه الميليشيا الإرهابية من خطر على أمن المنطقة والعالم".

إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني السعودي تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم حوثي، اليوم الخميس، نتج عنه أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة.

وأضاف الدفاع المدني السعودي، في بيان، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي أن "هذا الاستهداف العدائي للأعيان المدنية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة النهج العدائي الذي تنتهجه الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وأوضح أن الجهات المختصة "باشرت الحادث فور وقوعه، واتخذت جميع الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لحماية الأرواح والممتلكات".