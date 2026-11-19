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قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن الاتفاق مع جرينلاند والولايات المتحدة لتعزيز الأمن في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي الذي أقره البرلمان الدنماركي "سيجعلنا جميعا أكثر أمنا وقوة وسلامة".

وكتب روبيو على منصة إكس: "يعمل هذا الاتفاق على تحديث الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند، ويعزز الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأضاف: "نتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل".

ويأتي التصويت بعد شهور من الضغط من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيا للسيطرة على جرينلاند التابعة للدنمارك العضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويمهد الاتفاق الثلاثي –بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدنمارك وجرينلاند- الطريق أمام إقامة المزيد من القواعد الأمريكية في جرينلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

كما يخفف الاتفاق التوترات في حلف الناتو ومع الاتحاد الأوروبي بشأن دعوات ترامب المتكررة لأن تصبح الجزيرة بأسرها جزءا من الولايات المتحدة.

ويرقى التصويت الذي حصل على تأييد 109 أعضاء دون وجود اعتراضات في البرلمان (فولكيتينج) إلى خطوة نهائية حيث يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد توقيع برلماني الدنمارك وجرينلاند عليه، يليه إخطار رسمي للولايات المتحدة في مذكرة دبلوماسية.

وأقر برلمان جرينلاند الاتفاق في وقت سابق من الشهر الجاري، دون أي معارضة أيضا.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في منشور عبر فيسبوك "اليوم هو يوم عظيم. إنها لم تكن عملية سهلة".

وأضافت أن الاتفاق يحترم سيادة الدنمارك وسلامة أراضيها وحق سكان جرينلاند في تقرير المصير.

وكتب رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، على موقع فيسبوك أن التصويت الذي جرى اليوم أثبت قدرة سكان جرينلاند على التمسك بحقوقهم، مع إيجاد حلول من خلال الحوار والتعاون.

وقال: "لقد مررنا بفترة صعبة، شعر خلالها كثيرون هنا في الداخل بالقلق إزاء بلدنا ومستقبلنا. وآمل أن يسهم قرار اليوم في تحقيق مزيد من الهدوء وتعزيز الشعور بالأمن".

ورحب السفير الأمريكي لدى الدنمارك كينيث هويري بـ"التأييد القوي" الذي ناله إقرار الاتفاق في البرلمان الدنماركي "ما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ".

وكتب عبر منصة إكس "يعد الاتفاق إنجازا هائلا يقوم بتحديث شراكتنا لمواجهة تحديات الأمن المستقبلية ويعزز أمن الولايات المتحدة ومملكة الدنمارك بما في ذلك جرينلاند وسائر دول الناتو".

والهدف هو تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في جرينلاند مع إبقاء الجزيرة ذاتية الحكم تحت السيطرة الدنماركية. وسيظل الاتفاق ساريا حتى إذا اختارت جرينلاند الاستقلال في النهاية.