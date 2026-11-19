أدان البرلمان العربي بأشد العبارات استمرار الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المنشآت المدنية والاقتصادية والأعيان المدنية في العاصمة السعودية الرياض، وما نتج عنها من أضرار مادية على مركز الملك عبدالله المالي، اليوم الخميس، مؤكدًا أن تعمد استهداف المنشآت الحيوية وتعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر يمثل انتهاكًا صارخًا واستخفافًا شديدًا بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وذكر البرلمان العربي، في بيان اليوم الخميس، أن إمعان هذه الميليشيا في انتهاج سياسات العنف والإرهاب، واستهداف أمن الدول ومقدرات شعوبها، يستوجب الانتقال من الإدانة إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة تحول دون استمرار هذه الممارسات، ومحاسبة المسئولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وفي هذا السياق، طالب البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ودول العالم كافة، والمنظمات الإقليمية والدولية، باتخاذ مواقف حاسمة إزاء ممارسات ميليشيا الحوثي، وتجريم أنشطتها وملاحقة مصادر تمويلها، بما يسهم في تجفيف منابع الإرهاب والحد من قدرتها على مواصلة اعتداءاتها وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن أمن المملكة خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس به يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.