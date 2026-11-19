اختتمت اليوم، الخميس، النسخة الثانية من بطولة دوري برنامج تنمية مواهب كرة القدم في مصر، والذي أسسه لاعب المنتخب الوطني السابق أحمد حسام ميدو، بمشاركة 19 ألف موهبة.

وشهدت البطولة التي أقيمت بشراكة بين برنامج The Maker وشركة أوبو، اختيار 19 موهبة واعدة، من بينهم 15 لاعبًا و4 لاعبات، للانضمام إلى برنامج The Maker لمواصلة تطوير مهاراتهم والسعي لتحقيق طموحاتهم الكروية.

وبتجاوز دوري اكتشاف المواهب مفهوم مسابقات كرة القدم التقليدية، من خلال الربط بين اكتشاف المواهب وتوفير فرص حقيقية لتطويرها.

وشهدت النسخة الثانية رحلة لاكتشاف المواهب على مستوى الجمهورية، حيث أُقيمت التصفيات المؤهلة في الإسماعيلية وطنطا والقاهرة خلال شهري يوليو وأغسطس، بمشاركة آلاف اللاعبين الطامحين من عدة محافظات.

وبعد نهائيات المحافظات ونهائيات القاهرة، اختُتمت المسابقة بفعالية الاختيار النهائية، والتي شهدت اختيار 19 لاعبًا ولاعبة من مواليد الفترة بين عامي 2013 و2018 للانضمام إلى برنامج The Maker، كما تضمنت الفعالية تقييمًا لمستوى اللاعبين إلى جانب لاعبي البرنامج الحاليين، بما أتاح الفرصة لتقييم المواهب المختارة وإمكانات تطورها.

خلال برنامج The Maker، سيواصل اللاعبون المختارون تطوير قدراتهم الكروية في بيئة مخصصة لدعم نموهم.

وعبر الربط بين اكتشاف المواهب على مستوى الجمهورية ومسار تطوير راسخ، تخلق المبادرة فرصًا للمواهب الصاعدة تمتد إلى ما بعد المسابقة نفسها.

وقال أحمد حسام ميدو، مؤسس The Maker: «تمتلك مصر قاعدة هائلة من المواهب الكروية الشابة، لكن اكتشاف هذه المواهب ليس سوى البداية؛ فالأهم هو منح اللاعبين الفرص المناسبة ليتطوروا ويصلوا إلى أقصى إمكاناتهم».

وأضاف: «من خلال تعاوننا مع شركة أوبو، وصلنا إلى آلاف اللاعبين الطامحين في مختلف المحافظات، ونفخر بأن 19 لاعبًا ولاعبة واعدين، من بينهم 4 لاعبات، سيواصلون رحلتهم الآن من خلال برنامج The Maker.»

وطوال البطولة، دمجت أوبو علامتها التجارية وتقنياتها في التجربة من خلال تفعيلات على أرض الملعب وتجارب للمنتجات.

وإلى جانب البطولة، تعكس المبادرة الإيمان المشترك بين الشركة والبرنامج بأن كل طفل يستحق فرصة السعي وراء أحلامه، من خلال تجارب هادفة تنمّي إمكاناته وتسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.