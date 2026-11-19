انتقد البرتغالي جواو ماريو الطريقة التي انتهت بها مسيرة مواطنه كريستيانو رونالدو الدولية، معربًا عن حزنه لعدم إقامة حفل تكريمي يليق بما قدمه قائد منتخب البرتغال على مدار 23 عامًا، ومطالبًا بمنحه وداعًا استثنائيًا تقديرًا لمسيرته.

ونقلت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية تصريحات جواو ماريو، لاعب يوفنتوس المعار إلى فيورنتينا، والتي قارن خلالها بين تكريم الأرجنتين لليونيل ميسي والطريقة التي ودع بها رونالدو منتخب بلاده.

وقال جواو ماريو: «من المخيب للآمال أن كريستيانو لم يحظ بحفل وداع، ولم يُكرّم بالطريقة التي كرّمت بها الأرجنتين ميسي».

وأضاف: «ما حدث مع رونالدو آلمني كثيرًا. لقد استحق مباراة تكريمية مماثلة لمباراة وداع ميسي. آمل أن ينظموها، لأنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم. لعبت معه، وأتذكر كيف استقبلني بحفاوة بالغة عندما انضممت للمنتخب، إنه شخص رائع أيضًا».

ورغم انتقاده لطريقة التعامل مع نهاية مشوار رونالدو الدولي، أشار جواو ماريو إلى امتلاك الكرة البرتغالية مجموعة من المواهب القادرة على مواصلة المسيرة، قائلًا: «سنبدأ من جديد بالاعتماد على المواهب، لحسن الحظ نمتلك الكثير منهم».

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قد اكتفى بعرض صورة كريستيانو رونالدو على شاشة ملعب سبورتينغ براغا قبل مواجهة المنتخب أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، مع دعوة الجماهير واللاعبين للتصفيق له، دون تنظيم مباراة تكريمية خاصة تليق بمسيرته الدولية.