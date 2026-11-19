فجّر منتخب موزمبيق تحت 17 عاماً مفاجأة من العيار الثقيل في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للناشئين 2026 المقامة في دولة قطر، بعدما حقق فوزاً تاريخياً عريضاً على نظيره منتخب الدنمارك برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملاعب "أسباير زون" بالعاصمة الدوحة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

ودخل المنتخب الأفريقي اللقاء ( الذي يمثل ظهوره المونديالي الأول في تاريخه ) بجرأة هجومية كبيرة أربكت حسابات المنتخب الدنماركي منذ الدقائق الأولى؛ حيث افتتح لاعب الوسط كينساني باب التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة مستغلاً تمريرة حاسمة من زميله شاوسون نابانجا.

وواصل منتخب موزمبيق تفوقه الميداني وسط عجز دفاعي واضح من الجانب الدنماركي، ليتمكن المهاجم أيليريو كونا جونيور من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الثانية والثلاثين بصناعة من المدافع ألان دي فيجيريدو.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، عاد أيليريو كونا ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة الرابعة والأربعين، منهياً الحصة الأولى بتقدم كاسح بثلاثية دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني للمنتخب الدنماركي ثلاثة تبديلات دفعة واحدة شملت خروج المهاجم تشوكويمييكا أوبي مارتن في محاولة لتنشيط الخط الأمامي وتقليص الفارق، إلا أن التنظيم الدفاعي الصلب لمنتخب موزمبيق أحبط كافة المحاولات الأوروبية.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وتحديداً عند الدقيقة الحادية والتسعين، اختتم البديل جواكيم أليبرو موباي مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع لمنتخب بلاده، ليؤكد أحقية موزمبيق بحصد أول ثلاث نقاط ثمينة تضعها في صدارة المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي الأرجنتين وأستراليا.