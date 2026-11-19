أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الخميس، أن القوات الأمنية ستنشئ مقراً للقيادة في منطقة جرف الصخر غدا الجمعة، وذلك بموجب تسوية مع فصيل كتائب حزب الله العراقي المدعوم من إيران، بشأن السيطرة على منطقة استراتيجية تقع جنوب بغداد.

وتُعد منطقة جرف الصخر منذ فترة طويلة معقلاً رئيسياً لكتائب حزب الله. ويأتي هذا الاتفاق عقب إعلان الحكومة العراقية خططاً لإرسال قوات أمنية إلى المنطقة، على خلفية اتهامات لكتائب حزب الله بتهريب النفط.

وكانت كتائب حزب الله قد هددت بمواجهة القوات الحكومية، كما رفضت مساعي الحكومة الرامية إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة.

وبموجب التسوية، ستضم القوات المتمركزة في المنطقة ألوية من هيئة الحشد الشعبي، وهي مظلة تضم مجموعات مسلحة مقربة من إيران، وتُعد رسمياً جزءاً من القوات الأمنية العراقية، ومن بينها مقاتلون من كتائب حزب الله العراقي.