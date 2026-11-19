شنت القوات المسلحة في هايتي، اليوم الخميس، عملية واسعة النطاق لإخراج العصابات القوية التي سيطرت على مدى فترة طويلة على ممر رئيسي يربط العاصمة بالمناطق الغربية والجنوبية من البلاد.

وتعد هذه أول عملية كبيرة من نوعها منذ خمس سنوات، حين سيطرت عصابات عنيفة على منطقة مارتي سان، الواقعة في الطرف الغربي من العاصمة بورت أو برنس.

ونشرت الشرطة الوطنية في هايتي مقطع فيديو على منصة "إكس"، يظهر مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا يُشتبه في انتمائهم إلى العصابات في منطقة مارتي سان، خلال اشتباكات مع أفراد الشرطة الذين عملوا بالتعاون مع قوة مهام تضم عناصر من شركة الأمن الخاصة "فيكتوس جلوبال"، التي أسسها إريك برنس، الضابط السابق في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية (سيل) ومؤسس شركة "بلاك ووتر."

وأفادت وسائل إعلام محلية بسماع إطلاق نار كثيف واستخدام طائرات مسيرة مفخخة في المنطقة، فيما نشرت الشرطة في هايتي مقطع فيديو يُظهر عربات مدرعة تجوب المنطقة.

وتقع منطقة مارتي سان على الطريق رقم 2، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط بورت أو برنس بالمدن المهمة في غربي البلاد وجنوبها.

وكان آلاف الأشخاص يعبرون منطقة مارتي سان يوميا قبل أن تسيطر عليها العصابات المسلحة منذ أكثر من خمس سنوات، مما أدى إلى اضطراب اقتصاد البلاد، إذ منعت العصابات دخول البضائع إلى العاصمة أو الخروج منها.

ومنذ ذلك الحين، فرضت العصابات رسوما، أو أطلقت النار عشوائيا على السيارات والحافلات التي تجرؤ على المرور عبر المنطقة.