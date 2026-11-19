اتفقت اليابان والهند على تعزيز تعاونهما العسكري وفي مجال الصناعات الدفاعية ، بما في ذلك السماح للقوات اليابانية بإجراء تدريبات صاروخية بالذخيرة الحية في ميادين الرماية الهندية خلال المناورات المشتركة المقبلة، وذلك عقب اجتماع وزيري الدفاع والخارجية في البلدين يوم الخميس، في طوكيو.

وانضمّ وزيرا الدفاع والخارجية اليابانيان شينجيرو كويزومي وتوشيميتسو موتيجي إلى نظيرَيهما الهنديَين راجناث سينج وإس جايشانكار في اجتماع "2 +2" بالعاصمة طوكيو.

وسعت القوتان الآسيويتان في غضون السنوات الأخيرة إلى تعميق روابطهما الأمنية والدفاعية والاقتصادية بوتيرة متسارعة وسط تصاعد حدة التوتر والضبابية التي تسود المنطقة. وتنضوي الهند واليابان أيضا تحت مظلة مجموعة "كواد" الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا وتستهدف كبح النفوذ الصيني.

وقال موتيجي في مؤتمر صحفي مشترك بعد المحادثات: "نأمل من خلال تعاوننا، أن نكون ركيزة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال سينج إن هذا التعاون في الصناعات الدفاعية سيمضي قدما في إطار "التصميم في اليابان، والتصنيع في الهند".