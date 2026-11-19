أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، للمشاركة في اجتماع لحلفاء أوروبيين لمناقشة الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين.

وقال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، إن ترامب تحدث هاتفياً مع الحلفاء الأوروبيين، الذين كانوا يعقدون اجتماعاً في برلين ضمن إطار ما يُعرف باسم "تحالف الراغبين".

ولم يكشف كوشنر عن تفاصيل ما دار خلال المناقشات بين القادة الأوروبيين والرئيس الأمريكي.

وقال كوشنر، اليوم في منشور على منصة إكس، إن أولوية واشنطن خلال اجتماع اليوم في برلين تتمثل في "مواصلة تعزيز التنسيق الوثيق مع أوكرانيا وأوروبا، والعمل على التوصل إلى موقف موحد بشأن العناصر الرئيسية لتحقيق سلام دائم، والاستعداد بشكل مشترك لوضع جدول الأعمال والصيغة المقترحة للجولة المقبلة من المفاوضات متعددة الأطراف".