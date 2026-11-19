دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إعادة طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) للنقاش، وذلك عقب قمة عقدها في برلين اليوم الخميس ما يُعرف باسم "تحالف الراغبين".

وقال ماكرون: "في ظل الوضع الراهن، وبالنظر إلى المواقف الروسية المتشددة، أعتقد أنه يتعين علينا إعادة فتح النقاش بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو". وكان قد طرح هذا المقترح قبل أيام قليلة.

وأضاف ماكرون أن الوقت المناسب لإعادة طرح المسألة قد حان الآن، موضحا أن هذا الموضوع كان قد تم تنحيته جانبا في النصف الأول من عام 2022، إلا أن الظروف آنذاك كانت مختلفة تماما.

وفي معرض حديثه عن مرحلة ما بعد الحرب، قال ماكرون: "أعتقد أن هذا السؤال بات مطروحا اليوم، بالنسبة إلينا نحن الأوروبيين أيضاً".

وأضاف: "ستكون أوكرانيا دولة تتمتع بتجهيزات عسكرية متطورة للغاية، ولديها جيش كبير، كما أن وجودها في حلف الناتو يُعد أمرا مهما لأمننا على المدى الطويل".

وشارك في المحادثات التي عُقدت في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمفاوضان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب عدد كبير من القادة الآخرين.