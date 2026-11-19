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- هيئة الأركان الأوكرانية قالت إن الهجوم ألحق أضرارا بخط السكك الحديدية على الجسر الاستراتيجي

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الخميس، استهداف جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا، مجددًا بصواريخ من طراز "نبتون"، مؤكدة إصابة الجسر وتضرر خط السكك الحديدية عليه.

وقالت الهيئة، في بيان، إن القوات الأوكرانية شنت هجومًا جديدًا بصواريخ "نبتون" على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، والتي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني عام 2014.

وأضافت أن الصواريخ أصابت الجسر، ما أدى إلى تضرر خط السكك الحديدية.

وأشارت الهيئة إلى الأهمية التي يمثلها الجسر في نقل الإمدادات العسكرية الروسية، لافتة إلى استهداف جسور أخرى قالت إن الجيش الروسي يستخدمها لأغراض النقل خلال الأيام الأخيرة.

من جهته، أعلن سيرجي أكسيونوف، رئيس الإدارة المحلية في القرم، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش الأوكراني شن هجومًا جديدًا على الجسر.

ومطلع الأسبوع، هاجم الجيش الأوكراني الجسر، ما ألحق أضرارًا به.

وفي وقت سابق اليوم، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على الهجوم على الجسر.

وسبق أن شن الجيش الأوكراني هجمات على الجسر الاستراتيجي، المعروف أيضًا باسم جسر كيرتش، عامي 2022 و2023.

ويربط الجسر شبه جزيرة القرم بروسيا.