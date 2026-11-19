أعلن حزب الليكود، اليوم الخميس، عن عقد جولة مفاوضات جديدة مع حزب "يشار" يوم الأحد المقبل، موضحاً أن طواقم التفاوض من الجانبين ستجتمع مجدداً، تحت مبرر أن"الوحدة الوطنية هي مطلب الساعة".

وقال موقع قناة"آي 24 نيوز" الإسرائيلي في تقرير له اليوم، إن الحراك السياسي يتواصل في إسرائيل بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وسط محاولات للتوصل إلى اتفاق بين حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب "يشار" بقيادة جادي آيزنكوت، بالتوازي مع استعداد الأخير لطرح حكومته على تصويت الكنيست حتى في حال فشل مفاوضات تشكيل حكومة وحدة أو التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية.

ورغم الإعلان عن استئناف المفاوضات، وجّه الليكود انتقادات حادة إلى حزب آيزنكوت وبقية أحزاب معسكر التغيير، مؤكداً موافقته على عقد اجتماع إضافي انطلاقاً من الحاجة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي موازاة ذلك، أفاد موقع "واي نت" بأن آيزنكوت لا يعتزم إعادة التفويض الممنوح له إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج قبل طرح حكومته على تصويت الهيئة العامة للكنيست، حتى إذا فشلت محاولاته للتوصل إلى اتفاق مع الليكود أو الأحزاب الحريدية.

وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة تشمل أيضاً احتمال تشكيل حكومة أقلية تستند إلى معسكر التغيير، في حال تعثرت مفاوضات حكومة الوحدة أو المباحثات مع حزب «يهدوت هتوراة».

ويفترض هذا السيناريو أن يحصل آيزنكوت على دعم القائمة العربية الموحدة "رعم" من خارج الائتلاف الحكومي، حتى من دون توقيع اتفاق ائتلافي معها.

وعلى صعيد موازٍ، قدّم رئيس كتلة حزب «إسرائيل بيتنا» في الكنيست، عضو الكنيست عوديد فورر، مشروع قانون يهدف إلى تحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، في خطوة قال إنها تستهدف منع تركيز السلطة لفترات طويلة وإتاحة المجال أمام تداول الحكم.

ويتضمن مشروع القانون أيضاً إعادة تنظيم مسألة تعذّر تولي رئيس الحكومة مهامه، ومنع تكليف عضو كنيست متهم بارتكاب مخالفات خطيرة بتشكيل الحكومة، إلى جانب وضع آلية لإنهاء ولاية رئيس الحكومة إذا تقرر أن الجرائم المنسوبة إليه تنطوي على وصمة العار القانونية.