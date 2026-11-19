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في إطار مشاركته في أعمال منتدى حوارات المتوسط بمدينة نابولي الإيطالية، التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كريس فيرن، وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجامعة ومالطا، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الشركاء الأوروبيين بشأن القضايا العربية ومتابعة تطوراتها.

كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن مجمل الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودفع الحلول السياسية للأزمات، بما يحفظ سيادة الدول ووحدة أراضيها ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.